Vincent Janssen stopt als Nederlands international: “Focus 100 procent op Antwerp”

Janssen speelde 22 interlands en maakte daarin zeven doelpunten. De spits keerde vorig jaar na een jarenlange afwezigheid terug in de selectie van het Nederlands elftal. Janssen ging ook mee naar Qatar voor het WK. Hij was basisspeler in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (0-2 winst) en kwam daarna nog als invaller binnen de lijnen in de laatste groepsmatch tegen Qatar (2-0 winst). In de achtste finale tegen de VS (3-1) en de verloren kwartfinale tegen Argentinië (2-2, 5-6 na penalty’s) bleef hij op de bank.

“Deze week heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen. Gisteren heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal”, bevestigt Janssen in een door Antwerp verspreide verklaring. “Ze reageerden begripvol en dat heb ik erg op prijs gesteld. Mensen die mij kennen weten dat spelen voor mijn land een drooom was en ik vind het nog altijd een hele eer.”

Janssen legt uit dat de voetbalkalender steeds “voller en voller” wordt. “Als ik eerlijk ben met mezelf, dan moet ik tot de conclusie komen dat dit steeds meer impact heeft. Om persoonlijke redenen heb ik dus deze weloverwogen beslissing genomen. Ik heb er erg lang over nagedacht en uitgebreid overlegd met mijn echtgenote, familie en vrienden, en deze beslissing is voor mij de enige juiste”, benadrukt de aanvaller.

“Mijn focus ligt nu voor de volle 100 procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijk ik supporter van Oranje!”, besluit hij.

Zaterdagavond stond Janssen nog aan het kanon voor Antwerp in het duel bij Seraing (0-2). Het was zijn zestiende competitiedoelpunt, waarmee hij de vertrokken Paul Onuachu (ex-Genk, nu Southampton) bijbeende bovenaan de topschuttersstand in de Jupiler Pro League.