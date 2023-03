Hasselt

Met een appel en een babbel probeerde Ferm dit weekend 150 nieuwe personeelsleden te ronselen aan de tweedehandsbeurs in de Hasseltse Trixxo-Arena. Gezocht: 112 huishoudhulpen, 20 mensen in de kinderopvang en nog eens 20 in de thuiszorg. In Vlaanderen heeft Ferm bijna 500 jobs vacant.