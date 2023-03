Man van 26 overleden bij ongeval op E40: “Mogelijk is hij in slaap gevallen”

Het zou volgens onze bronnen gaan om een zekere Z.T. uit Elsene. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de jonge bestuurder kon geen hulp meer baten. Een verkeersdeskundige kwam ook ter plaatse. “De conclusie is dat er geen andere voertuigen betrokken waren”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “De man is om een onverklaarbare reden afgeweken van de rijbaan. Mogelijk is hij in slaap gevallen.”