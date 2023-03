Hoe een Nederlandse beslissing het Belgische shorttrack-succes in gevaar brengt

De timing mag alvast bepaald ongelukkig genoemd worden. Maandag – in de volle aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen – meldden de teammanagers van beide landen dat de Nederlandse coaches zich op dit WK voluit zouden focussen op hun atleten. Voorheen bekommerden ze zich voor, tijdens en na de wedstrijden ook over de Belgen. Stijn Desmet: “Op grote toernooien zijn we gewend om helemaal opgenomen te worden in het Nederlandse team, maar nu moesten we rekenen op de Belgische staf, die we minder goed kennen. Die doen uiteraard wel goed hun werk, maar het was toch aanpassen. Een week voor het WK wil je zo’n dingen niet meemaken, al zat het er misschien toch wel ergens aan te komen.“

Rivaliteit

Volgens Hollandse bronnen lag het groeiende succes van de Belgische ploeg steeds moeilijker bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Zo kaapten Stijn en Hanne Desmet midden januari op het EK nog goud weg voor de neus van hun Hollandse concurrenten. Stijn Desmet: “Die rivaliteit zou een rol kunnen spelen in deze beslissing. Wij weten er het fijne niet van. Dat was een beslissing van hogerop. Voor mij kwam het toch heel onverwacht, na al die jaren. Heel verdrietig.”

Een van de redenen van de Belgische opbloei in deze specialiteit ligt net in de band met Nederland, de maat der dingen in deze winterse specialiteit. Stijn en Hanne Desmet trainen al jarenlang samen met het oranje team en verhuisden ook naar Heerenveen, waar ze op de plaatselijke baan trainen. Hanne Desmet: “Hopelijk gaan we binnenkort een nieuw voorstel krijgen, zodat onze toekomst wat duidelijker wordt. Als het verhaal met Nederland afloopt, moeten wij iets anders zoeken. Een plan B zit altijd in ons hoofd, net omdat we afhankelijk zijn van andere landen. Maar dat is iets voor de komende weken.”

Empathie

Ook de Nederlandse schaatsers zelf reageerden verbaasd op die beslissing, meldt Hanne Desmet. “Wij hebben toch veel empathie gekregen van andere schaatsters. Zij beseften hoe zwaar het aankwam bij ons. En ook zij vrezen dat onze samenwerking gaat stoppen. De voorbije week hebben we zoals altijd goed samen getraind, maar blijft dat zo?”

Kan het duo nog terecht op de ijsbaan van Heerenveen of moeten broer en zus naar een plek in een ander buitenland uitwijken? Stijn Desmet zit met vraagtekens: “Wat nu gebeurt, is alleszins een slechte indicatie voor een toekomstige samenwerking. Wij zouden heel graag doorgaan met de Nederlandse staf en de Nederlandse atleten, maar op dit moment weten we niet hoe het gaat verlopen.”

Hanne Desmet zag op het WK in Seoel een fraai reeksje tot stilstand komen. Op het WK 2021 in Dordrecht gleed ze naar een zilveren medaille, een jaar later won ze olympisch brons in Peking en onlangs op het EK in Gdansk behaalde ze eenmaal goud en tweemaal zilver. “Het is inderdaad zuur dat zo’n sterk seizoen op deze manier moet aflopen, maar die gebeurtenissen hadden mijn zelfvertrouwen aangetast. Ik schaatste gewoon niet fel genoeg, waardoor ik altijd net een fractie van een seconde te laat kwam.”

Ondermaats

Ze koppelde die tegenvaller dus aan de wijzingen in de entourage. “Ik ben weliswaar heel tevreden met mijn progressie dit seizoen – ik hoor duidelijk bij de besten van de wereld – maar het blijft jammer dat ik die vooruitgang op dit WK niet heb kunnen tonen. Ondermaats, mijn prestaties hier in Seoel. Fysiek was ik in topconditie, maar mentaal zat het dus niet helemaal goed, waardoor ik te vaak de foute beslissingen nam. Ik ben beter dan ik hier getoond heb.”

Broerlief Stijn kon die omwentelingen beter plaatsen. “Op een groot kampioenschap zit ik sowieso altijd in een eigen wereldje – ik hoor niet veel en zie niet veel - maar het blijft jammer dat zo’n prachtig seizoen op die manier moet eindigen. En nu moeten we de volgende weken en maanden afwachten hoe ons project voor de volgende jaren ingevuld zal worden.”

Hanne Desmet en Suzanne Schulting. — © AFP