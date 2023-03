Opnieuw grote betoging in Athene na treinramp

In de Griekse hoofdstad Athene hebben opnieuw enkele duizenden manifestanten betoogd na de treinramp van twee weken geleden waarbij 57 doden vielen. De betogers willen dat grondig uitgeklaard wordt hoe de ramp kon gebeuren. “Deze misdaden worden niet in de doofpot gestoken!”, klonk het bij een vakbond die de betoging mee organiseerde.

Het voorlopige onderzoek naar de frontale botsing tussen een goederentrein en een passagierstrein brengt iedere dag meer oorzaken voor de catastrofale toestand van het Griekse spoor aan het licht.

De betogers vinden dat de stationschef die de passagierstrein in het station van de stad Larisa het verkeerde spoor op stuurde, niet alleen verantwoordelijk gesteld mag worden voor het ongeluk. Justitie moet zich nu veeleer richten op alle tekortkomingen van de politiek en van spoorwegmaatschappij OSE, klinkt het.

De voorbije decennia werd het spoor in Griekenland op een onverantwoorde manier verwaarloosd door alle regeringen. Zo functioneerden het elektronische verkeersgeleidingsysteem en andere veiligheidsmaatregelen nauwelijks of helemaal niet. Was het systeem intact geweest, dan was de fout van de stationschef niet mogelijk geweest, oordelen spoorexperts.