Sam Maes zet knappe prestatie neer en wordt veertiende in wereldbeker reuzenslalom Kranjska Gora, Odermatt wint opnieuw

De 24-jarige Sam Maes is zondag als veertiende geëindigd in de tweede wereldbekermanche reuzenslalom van het weekend in het Sloveense Kranjska Gora. De winst was net als zaterdag voor de Zwitserse favoriet Marco Odermatt.

Maes had zich met de 23ste tijd gekwalificeerd voor de tweede run. Daarin klokte hij knap de tweede chrono, goed voor een veertiende plaats in de eindstand. Met een eindtijd van 2’24”68 was Maes 3”77 trager dan Odermatt. De wereld- en olympische kampioen in de discipline haalde het in 2’20”91 voor de Noor Henrik Kristoffersen, tweede op 0”32, en de Fransman Alexis Pinturault, derde op 0”70.

Sam Maes. — © REUTERS

De 24-jarige Maes werd half december elfde in de wereldbeker reuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia, het beste resultaat uit zijn carrière. Vorige maand haalde hij nog twee keer top 20, in de slalom in het Franse Chamonix (18e) en de reuzenslalom in het Amerikaanse Palisades Tahoe (14e).

Opnieuw prijs voor Odermatt

De 25-jarige Odermatt boekte zondag zijn elfde zege van het seizoen, de derde op een rij en de 22e uit zijn carrière. De Zwitser was al zeker van een tweede opeenvolgende eindzege in de algemene wereldbeker. Hij steekt ook de kleine kristallen bollen in de reuzenslalom en super-G op zak.

Volgende week eindigt het wereldbekerseizoen met de vier finalewedstrijden in het Andorrese Soldeu. Sam Maes is 27ste in de wereldbeker reuzenslalom terwijl alleen de top 25 startrecht heeft in de finales.