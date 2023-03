Hallo, Rode Duivels? Loïs Openda imponeert met hattrick in drie (!) minuten voor Lens

In de 31ste minuut was het een eerste keer prijs voor Openda. Hij scoorde op aangeven van Fulgini de 0-1. Even later was het Thomasson die de bal klaar legde voor de ex-Bruggeling. Maar nog was de honger van Openda niet gestild en even later scoorde hij opnieuw.

Voor Openda komt er zo een einde aan een lange droogte, want de Belg scoorde al 11 matchen op rij niet voor zijn Franse ploeg. Met drie doelpunten op een rij maakt hij die leemte weer helemaal goed. Als klap op de vuurpijl is het een record voor Openda, want nooit eerder viel er op zo’n korte tijd een hattrick in de Franse voetbalcompetitie.

Openda en Lens doen het overigens uitstekend in de Ligue 1. Als Lens de zege op het veld van Clermont over de streep trekt, schuift het in de stand op naar een knappe derde plaats. Leider PSG staat 12 punten boven Lens.