Hij gooit hoge ogen met zijn films en dat doet hij met een select gezelschap: het dreamteam van Lukas Dhont

Als ‘Close’ straks een Oscar wint, is dat niet alleen een bekroning voor Lukas Dhont, maar ook voor het team waarmee hij de film maakte.

In de nacht van zondag op maandag weten we eindelijk of Lukas Dhont die Oscar voor beste internationale film mee naar huis neemt. Hij hoeft de zenuwslopende ceremonie niet alleen te doorstaan: hij krijgt het gezelschap van zijn ‘inner circle’. Niet alleen de acteurs, maar ook de mensen die achter de schermen hielpen om van zowel zijn debuutfilm ‘Girl’ als ‘Close’ een succes te maken.