Wagen rijdt door vangrail en vliegt enkele meters verder in brand: één persoon in levensgevaar, twee andere inzittenden zwaargewond

Bij een spectaculair verkeersongeval aan de afrit Haasdonk zijn zondagochtend rond 7 uur drie jonge mannen uit Antwerpen zwaargewond geraakt. Eén van hen was zondagmiddag nog in levensgevaar.

De bestuurder van de wagen, een Volkswagen Golf, kwam vanuit de richting van Gent en nam de afrit Haasdonk. Boven op het kruispunt met de Heirbaan reed de man echter rechtdoor om aan hoge snelheid door de vangrail te rijden. De wagen ging enkele keren over de kop en kwam een tiental meter lager tussen het kreupelhout in de sloot langs de Portugezenstraat, een landelijke weg naast de snelweg, terecht. Eén van de inzittenden slaagde erin om zowel de bestuurder als de andere passagier nog net op tijd uit het wrak te halen alvorens het voertuig in brand vloog.

Bij aankomst van de hulpdiensten stond de wagen dan ook al in lichterlaaie maar hadden de inzittenden wel al de wagen kunnen verlaten. Eén van de inzittenden, een man van 28 uit Antwerpen, werd in levensgevaar afgevoerd. De bestuurder en een tweede inzittende raakten zwaargewond.

De hele omgeving bleef zondagvoormiddag nog enkele uren afgesloten om de verkeersdeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen toe te laten om de juiste omstandigheden verder te onderzoeken. “Wellicht is het ongeval te wijten aan overdreven snelheid, al kon die niet worden uitgelezen omdat het voertuig volledig is uitgebrand. Er zijn geen indicaties van een technisch defect”, luidt het bij het parket.

“De bestuurder kon niet meer blazen, het is zondagmiddag wachten op de resultaten van een toxicologisch onderzoek. De identiteit van de bestuurder is onbekend. De eigenaar van het voertuig moet nog bevraagd worden. De passagiers worden verhoord”, aldus het parket.

