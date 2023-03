DERDE AFDELING. Zwart weekend: nul op vijftien voor Limburgse clubs

Een zwart weekend voor de vijf Limburgse clubs in 3B, want voor het eerst in deze competitie is er geen enkele club in geslaagd een puntje te veroveren. Leider Wezel smeerde Esperanza Pelt een eerste nederlaag in zestien wedstrijden aan: 0-2. Termien moet bovenaan de rol lossen na 4-1-verlies bij Betekom. Ook Wellen (1-0 bij Zwarte Leeuw), Schoonbeek-Beverst (2-1 bij Diest) en Beringen (3-0 bij Geel) bleven met lege handen achter. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (gesi/krth/gsb/jmu)