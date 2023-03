Moordverdachte vlucht weg uit rechtszaal tijdens proces

In het Amerikaanse Oregon staat de 28-jarige Edi Villalobos terecht voor een dubbele moord. De man was aanwezig tijdens de juryselectie voor zijn rechtszaak. In de Amerikaanse staat is het de gewoonte dat een gedetineerde van zijn hand- en voetboeien ontdaan wordt tijdens een rechtszaak. Maar dat liep fout doen Villalobos zijn kans schoon zag om te ontsnappen. De man kon later gevat worden.