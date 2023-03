Meer dan honderd arrestaties in zaak van vergiftigde Iraanse schoolmeisjes

Meer dan honderd verdachten zijn opgepakt in Iran in de mysterieuze zaak van de vergiftigingen van schoolmeisjes. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De zaak veroorzaakte veel beroering in het land.

Sinds eind november waren er in verschillende scholen, vooral voor meisjes, vergiftigingen van schoolkinderen. De leerlingen raakten bevangen door gas of andere toxische substanties, en werden onwel, vielen flauw en sommige moesten zelfs naar het ziekenhuis. In totaal telden de autoriteiten “meer dan 5.000 leerlingen” die getroffen werden in “ongeveer 230 scholen” in 25 van de 31 provincies van het land.

Link met terreurorganisaties

Het ministerie gaf geen details over wie de gearresteerde verdachten zijn. Ze werden opgepakt in verschillende provincies, waaronder die van Teheran en Qom in het noorden, Oost- en West-Azerbeidzjan in het noordwesten, en Koerdistan en Hamadan in het westen. Wel is het zo dat er “onder de gearresteerde verdachten” sommigen “vijandige motieven” hadden om een “klimaat van angst te creëren onder de leerlingen en om de scholen te sluiten”. Het Iraanse regime spreekt van “mogelijke linken met terreurorganisaties”. Het insinueert zelfs dat de Volksmoedjahedien, de verzetsbeweging in ballingschap in Albanië, erachter zou zitten.

De vergiftigingen begonnen twee maanden na het begin van de protestbeweging in Iran na de dood op 16 september van Mahsa Amini. De jonge vrouw was opgepakt door de zedenpolitie, die haar verweet dat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de regels.