Sander Loones reageert op de vergoedingen van partijgenoot Siegfried Bracke: “Deze affaire is een ramp voor de politiek”

De heisa rond de pensioenbonussen van oud-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke is nog niet gaan liggen. Nadat die laatste onlangs voor het eerst had gereageerd en daarbij zijn partijgenoten verweet een hypocriete houding te hebben aangenomen, prikt N-VA-kamerlid Sander Loones nu terug in de Zondag. “Bracke’s reactie was oneerlijk. Er stond geen enkele zin over in de begroting.”

Volgens Bracke is de verontwaardiging van politici over de pensioenregeling onterecht. “Er is niets illegaals of duisters aan de uittredingsvergoedingen. Ze staan in verschillende documenten, worden door verschillende instanties gecontroleerd. Dat sommige parlementsleden dat niet weten, is een probleem van een andere orde”, schreef hij dinsdag in een column op opiniewebsite Doorbraak.be.

Hij viseerde daarbij vooral zijn eigen partijgenoten: “Voor Peter De Roover is dat allemaal onder de radar gebeurd. Hij moet wel eens uitleggen wat boven de radar zou kunnen zijn. Misschien nog een Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden? Zoiets?”

Ook Kamerlid Sander Loones werd bij naam genoemd. “Het is ronduit schandelijk dat hij zijn vertrouwen in de diensten van de Kamer publiek opzegt. Dat politici hun job niet doen, en dan een probleem in het mandje duwen van mensen die moeten zwijgen, is ongehoord”, schreef Bracke over hem.

“De burgers verdienen beter”

In de Zondag kwam Loones terug op Bracke’s reactie. “Of dit een hypocriet debat is, zoals Bracke beweert? Nee, echt niet. Dat is een oneerlijke reactie van hem. Over de extra’s voor de hoge ambtenaren staat er zelfs geen enkele zin in de begroting. Al jaren vragen wij de Kamerdiensten om meer transparantie. Als je niet alle info krijgt, dan kan je je werk niet ernstig doen. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) heeft zelfs bewust informatie verzwegen voor het parlement. Dat zal zeker nog een staartje krijgen. Maar Siegfried vindt blijkbaar dat ik dat niet mag zeggen.”

Bracke kondigde al aan dat hij niet van plan is om iets terug te betalen, maar dat vindt Loones voorbarig. “Vandaag wordt onderzocht of ook de extra’s voor de Kamervoorzitters onwettig zijn. Als zou blijken van wel, dan moeten ook deze terugbetaald worden. En voor alle duidelijkheid: niet aan een goed doel, maar aan de begroting, en dus de belastingbetaler. Laten we wel wezen: deze affaire is een ramp voor de politiek. De burgers verdienen beter.”