FUTSAL OVERZICHT. FT Tongeren heeft mirakel nodig om zich nog te redden

In de hoogste klasse waren de Limburgse clubs vrijdag vrijgesteld. Hasselt won, met Van Kort en Vrancken als uitblinkers, woensdag al bij PIBO Belisia. In tweede nationale blijft het bovenaan razend spannend. Komende vrijdag staan titelpretendenten Visé en Aarschot tegenover elkaar. Borgerhout is de derde hond. Onderaan is de spanning aan het wegebben. Houthalen is sinds vrijdag zeker van degradatie en ook FT Tongeren lijkt er, na pijnlijk verlies tegen concurrent Ranst, nog moeilijk aan te kunnen ontsnappen. Of gebeurt er nog een mirakel? Ook Wellen en Meeuwen pakten immers weer een puntje en hebben intussen een ruime marge van respectievelijk zeven en zes punten opgebouwd. In interprovinciale pakte FALB Zutendaal een optie op de titel door met 2-5 te gaan winnen bij concurrent Maasmechelen Turk.