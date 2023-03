Bashir Abdi ambitieus na BR op halve marathon: “In perfecte omstandigheden kan ik nog veel sneller”

De felle wind maakte het zondag niet eenvoudig. “Het was geen makkelijke dag omdat de weersomstandigheden allesbehalve ideaal waren”, ondervond ook Abdi. “Ik kom van 25 graden in Ethiopië, dus dit weer was een shock voor mijn lichaam. Maar als ik ergens snel wil lopen, dan wel in Gent en ik ben héél blij dat ik het Belgisch record van de tabellen heb gelopen. Met dat doel ben ik naar België gereisd. Het leek alsof heel Gent op straat stond om te supporteren onderweg.”

In de tweede wedstrijdhelft werd het zwaar. “We vertrokken aan 2:50 per kilometer en na tien kilometer kwam ik perfect door in 28:30”, vertelde Abdi. “Daarna viel ik zonder hazen en was het tegenwind, waardoor ik nog heel wat seconden verloor, maar in de laatste kilometer zag ik dat ik onder het Belgisch record ging lopen. In perfecte omstandigheden kan ik nog veel sneller.”

© BELGA

De halve marathon is voor Abdi slechts een tussendoel. “Momenteel ben ik in volle voorbereiding op de marathon van Rotterdam (op 16 april, red.)”, klinkt het. “Ik heb heel veel kilometers gedraaid en weinig op snelheid getraind, dus ik wist niet wat dat zou geven op een halve marathon. Uiteindelijk is de test meer dan geslaagd. Maandag reis ik terug naar Ethiopië om hopelijk iets moois te laten zien in Rotterdam. Ik denk dat ik even goed ben als toen ik daar het Europees record verbeterde, maar dat was wel in oktober. In april heb je vaak slecht weer.”

Voor Abdi was het zondag een eerste wedstrijd met zijn nieuwe schoenenleverancier Asics, waarvoor hij Nike verliet. “Ik ben blij dat ik heb kunnen tonen dat ik ook op mijn nieuwe schoenen records kan lopen. In het begin was het aanpassen en zoeken naar het juiste gevoel, maar nu ben ik overtuigd van het materiaal”, besluit Abdi.