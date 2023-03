Magische grens doorbroken: Bashir Abdi verbetert Belgisch record halve marathon met bijna halve minuut

Bashir Abdi heeft op het BK halve marathon in Gentbrugge het 26 jaar oude Belgisch record van Mohammed Mourhit met bijna een halve minuut verbeterd. De nieuwe toptijd van de bronzen medaillewinnaar van Tokio is 59’51”.

Hij zag de wedstrijd als een test voor zijn grote doel dit voorjaar, de marathon van Rotterdam midden april. En hij had nog geen competitie in de benen. Stiekem droomde Bashir Abdi wel van het Belgische record op de halve marathon, maar stellen dat hij het met zekerheid zou breken durfde hij vooraf niet.

Er was een stel hazen voorzien voor Abdi in Gentbrugge, maar die hadden het zwaar door de slechte weersomstandigheden met regen en wind. Daardoor viel de Gentenaar al voor halfweg koers helemaal alleen. Hij liet het echter niet aan zijn hart komen en denderde in een onwaarschijnlijk tempo door.

Minder dan 3 minuten per kilometer

Sinds 1997 stond het record op naam van Mohammed Mourhit, die nadien op dopinggebruik betrapt werd. Abdi ging zondag als eerste Belg onder het uur en klokte af in 59’51” – bijna een halve minuut beter dan de 26 jaar oude tijd van Mourhit (1u00’18”).

Abdi liep de 21,1 kilometer tegen 21,15 km per uur, of 2’50” per kilometer. Het gaat om de beste Europese jaarprestatie en de chrono levert op de Europese ranking aller tijden de zevende plaats op.

Bij de vrouwen won Hanne Verbruggen het BK in 1u12’28” voor Juliette Thomas (1u13’54”) en Victoria Warpy (1u14’04”).