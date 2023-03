EERSTE NATIONALE. THES is het winnen verleerd, wat doet Patro?

THES kon tegen Sint-Eloois-Winkel pas in de slotminuut een nederlaag vermijden: 1-1. De Looienaars wonnen van hun laatste tien duels slechts één keer. Patro verdedigt zondagnamiddag zijn koppositie bij OH Leuven B en ook achtervolger Luik (tegen nummer vijf Ol. Charleroi) komt zondag pas in actie. Francs Borains klimt na 0-1-winst bij La Louvière wel al naar stek drie. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (jc/kj)