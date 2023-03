Jouw gids voor de Oscars: hoe kan je het volgen en welke Belgen maken nog kans naast Lukas Dhont?

Dat er opnieuw klappen vallen, lijkt onwaarschijnlijk. Maar met Lukas Dhont die kans maakt, is er toch een goede reden om zondagnacht naar de Oscars te kijken. Hoe en waar je dat kan, wat je mag verwachten en welke Belgen nog genomineerd zijn, lees je in dit overzicht.

Waar en wanneer worden de Oscars uitgereikt?

De 95ste Academy Awards worden uitgedeeld in de nacht van zondag 12 maart op maandag 13 maart, in het iconische Dolby Theatre in Los Angeles. De ceremonie start om 1 uur ’s nachts Belgische tijd, en wordt voorafgegaan door een sterrenparade van anderhalf uur op de rode loper. Een exact einduur is er niet, maar doorgaans duurt de show ongeveer drieënhalf uur. De langste Oscarshow ooit – in 2002 – duurde vier uur en 23 minuten. De kortste klokte in 1959 af op een uur en 40 minuten.

Hoe kan je bij ons de ceremonie volgen?

In Vlaanderen kan je dit jaar zowel op televisie als online naar de Oscars kijken. De awardshow wordt uitgezonden op het betalende tv-kanaal Play More Cinema, maar ook gratis via GoPlay, het online platform van Play4. Voor de ceremonie blikt een panel met actrice Jennifer Heylen en regisseurs Jan Verheyen, Erik Van Looy en Robin Pront vooruit vanuit PlayZuid in Antwerpen. Ze bespreken onder meer de kansen van Close van Lukas Dhont en geven extra commentaar tijdens de reclameblokken in de VS. Filmexperte en presentatrice Britt Valkenborghs leidt alles in goede banen en ontvangt cast- en crewleden van Close in het publiek.

Wat is er anders dit jaar?

Het opvallendste verschil met de Oscarshow van 2022 is dat er opnieuw een vaste presentator is. Talkshowhost Jimmy Kimmel presenteert de show voor de derde keer, nadat er de voorbije jaren geen vaste host was. In 2019 trok komiek Kevin Hart zich terug na een rel over oude, homofobe tweets. Sindsdien werd de ceremonie in goede banen geleid door meerdere gastvrouwen en -heren. De bekendste was ongetwijfeld Chris Rock, die vorig jaar op het podium een klap kreeg van Will Smith na een grap over diens vrouw Jada Pinkett Smith.

(lees verder onder de foto)

Jimmy Kimmel presenteert opnieuw de Oscarceremonie. — © AP

Verder enkel kleine aanpassingen dit jaar. Smith is afwezig, wegens tien jaar verbannen. De rode loper kleurt deze keer champagne-kleurig. En nadat vorig jaar acht technische prijzen buiten beeld werden verdeeld, zullen opnieuw alle Oscars live on air worden uitgereikt. De “grote wijzigingen” staan gepland voor volgend jaar, wanneer de organisatie het verloop van de Oscars diverser wil maken. Een lang uitgesteld antwoord op de #OscarsSoWhite-controverse in 2015.

Wie deelt de prijzen uit?

Om de Oscars uit te delen, wordt er opnieuw gerekend op een lange rist Hollywoodsterren. Onder meer John Travolta, Halle Berry, Harrison Ford, Kate Hudson, Cara Delevingne, Pedro Pascal, Elizabeth Olsen en Eva Longoria werden deze week nog aangekondigd. Eerder raakten ook Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Hugh Grant, Antonio Banderas, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Andrew Garfield, Emily Blunt en Glenn Close bekend.

Wie zijn de grote favorieten?

In totaal worden er 23 Academy Awards uitgedeeld. Topfavoriet is het drama Everything everywhere all at once, dat elf nominaties kreeg. Het Duitse All quiet on the Western front – de grote concurrent van Close in de categorie voor beste internationale film – en The banshees of Inisherin zijn allebei negen keer genomineerd, de biopic Elvis en de Spielberg-film The Fabelmans zijn schaduwfavorieten met respectievelijk acht en zeven nominaties.

(lees verder onder de foto)

De cast van topfavoriet ‘Everything everywhere all at once’. — © REUTERS

Wat verdien je aan zo’n Oscar?

Geen geld, alleszins. Winnaars krijgen een bronzen beeldje van 34 centimeter en 3,8 kilogram, dat is verguld in goud van 24 karaat. Naar schatting is het ‘maar’ 400 dollar waard. Maar sowieso houden de laureaten er prestige en een goede onderhandelingspositie aan over. Oscarwinnaars zien de interesse en verloning overnachts toenemen, zowel in films als reclame. Maar ook niet-winnaars houden er iets aan over. Alle genomineerde acteurs en regisseurs krijgen elk jaar een ‘goodie bag’ ter waarde van zo’n 120.000 euro vol luxeproducten en extravagante geschenken. De andere genomineerden zijn welkom op de exclusieve pre- en afterparty, en worden ook in weken voor de uitreiking goed gesoigneerd.

(lees verder onder de foto)

Maakt Lukas Dhont de Belgische Oscardroom waar? — © AFP

Welke Belgen maken kans?

Voor mocht u de afgelopen maanden in een grot met brakke wifi geleefd hebben: met Lukas Dhont heeft ons land eindelijk weer een grote kanshebber op de Oscar voor beste internationale film. Hij volgt Felix van Groeningen op, die negen jaar geleden genomineerd was met The broken circle breakdown. Dhont zal zondagnacht een stevige kluif hebben aan All quiet on the Western front, maar geldt samen met Golden Globe-winnaar Argentina, 1985 als te duchten outsider.

Naast Dhont zijn er nog nominaties met een Belgische tint: zo werkten onze landgenoten Kim Keukeleire en Kristien Vandenbussche, allebei stop-motion animator, mee aan Guillermo del Toro’s Pinocchio dat is genomineerd als beste animatiefilm. En de Gentse muzikant Winne Clement gaf mee vorm aan de muziek in The whale – met Brendan Fraser als mogelijke beste acteur – al werd die film niet genomineerd voor beste muziek.

Hoeveel mensen zullen kijken?

De Oscars worden uitgezonden in meer dan tweehonderd landen en gebieden. Maar hoeveel mensen er wereldwijd kijken, valt moeilijk te zeggen. In 2015 waren dat er naar schatting 37 miljoen – destijds het laagste cijfer sinds 2009.

Sowieso is de interesse al jaren tanende. Twee jaar geleden werd het diepterecord bereikt, toen amper 10,5 miljoen Amerikanen live keken. Vorig jaar klom dat aantal naar 16,6 miljoen, al werd de piek pas bereikt na de klap van Will Smith. Kenners verwachten dat de kijkcijfers ook nu vruchten zullen plukken van het akkefietje, met dank aan ramptoeristen die hopen op een herhaling. Maar de hoogdagen zijn veraf. In 1998 keek een recordaantal van 57 miljoen Amerikanen naar de ceremonie.

Na de klap van Will Smith aan Chris Rock schoten vorig jaar de kijkcijfers omhoog. — © Chris Pizzello/Invision/AP

(dvg)