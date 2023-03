Mag de abdijboerderij van Averbode, het symbooldossier van de stikstofcrisis, openblijven door het nieuwe akkoord?

Het voorbije jaar groeide de abdijboerderij van Averbode uit tot hét symbooldossier van de nieuwe stikstofmaatregelen. De paters zouden hun melkveebedrijf na 900 jaar zien sluiten omdat het te veel impact heeft op de nabijgelegen natuur. Nu de Vlaamse regering een nieuwe stikstofdeal heeft afgesloten is er wat meer hoop voor Averbode. “Maar we leven nog altijd in onzekerheid.”