De band achter de themasong van ‘Friends’: “Het heeft ons cool imago verpest”

So no one told you life was gonna be this way… Als u nu automatisch begint te klappen, weet u waarover we het hebben. ‘I’ll Be There For You’, de themasong van Friends zit in het collectieve geheugen van een hele generatie gegrift. Maar de band achter die themasong had het toch liever gezien: “Het heeft ons cool imago verpest.”

The Rembrandts waren een vrij populaire alternatieve rockband in de jaren 90 toen plots de vraag kwam om een themasong te schrijven voor een nieuwe sitcom. “Het ging allemaal enorm snel. Kevin Bright, de producer van de show, was een Rembrandts-fan en vroeg ons of we geïnteresseerd waren”, doet bandlid Danny Wilde zijn verhaal aan The Guardian. “Ze hadden ons een videotape van de pilootaflevering gestuurd en het zag er leuk uit, dus we besloten het te doen.”

“In de aflevering hadden ze Shiny Happy People van REM op de intro gemonteerd en ze wilden iets in hetzelfde tempo. Twee dagen later hadden we onze 43 seconden lange versie af.” Wilde vertelt hoe de producers graag zelf de bekende handklappen wilden doen, maar dat dat moeilijker bleek dan verwacht. “We hebben ze een aantal takes laten doen en dan gezegd dat het goed was. Toen ze weg waren, hebben we het toch gewoon zelf opgenomen.”

Een week later kwam de show op televisie en ging de bal aan het rollen, zegt Wilde. “We waren een behoorlijk hippe band, dus hadden we besloten dat we niet op de aftiteling wilden staan zodat mensen niet zouden denken dat we onze ziel hadden verkocht. Maar het nummer bleef hangen en dus vroeg onze platenmaatschappij om zo snel mogelijk een volledige versie op te nemen. We hebben uiteindelijk ook een videoclip opgenomen waarbij de cast op onze instrumenten speelde. Courteney Cox kon echt drummen, al was het vooral geïmproviseerde chaos.”

Kerching!

“Toen mensen doorhadden dat het nummer van ons was, verpestte dat ons cool imago. Voordien deden we avondlijke shows in coole clubs, maar vanaf dan moesten we plots ook overdag optreden voor een publiek van ouders met kinderen. Het nummer werd een last en zorgde er uiteindelijk voor dat we een paar jaar later splitten.”

Hoewel Wilde het dus liever anders had zien lopen, brengt het nummer wel nog steeds heel wat geld op voor de band, die intussen weer samen muziek maakt. “Friends wordt 24 uur per dag wel ergens ter wereld uitgezonden. En elke keer een aflevering speelt, is er een klein geluidje: Kerching! Het gaat slechts om een heel klein bedrag, maar dat telt wel op. Ik ben niet rijk, maar leef heel comfortabel. Uiteindelijk is het een immens geluk geweest. Als we dat nummer niet hadden, leefde ik nu misschien wel op straat. “