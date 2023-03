Kwartfinale eindstation voor Team Antwerp in 3X3 Elite Final Winter Tour in Belgrado

Na een kwartfinale in Franse Versailles en vorige week winst op het 3X3 toernooi Sedma Stanica Winter Tour-a in het Servische Cacak was Team Antwerp dit weekend in de Servische hoofdstad Belgrado actief. De nummer drie van de wereld zat op de 3X3 Belgrade Elite Final Winter Tour in poule B en won de eerste groepswedstrijd met 21-12 van het Servische Black Hawk.

De tweede partij bracht voor Bryan De Valck, Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Nick Celis een 19-21 nederlaag tegen het Servische Krupanj. Dat maakte dat Team Antwerp zich als nummer 2 kwalificeerde voor de kwartfinale.

In de kwartfinale verloren de Antwerpenaars na een intense partij en overtime met 19-21 van het Chinese Beijng. Team Antwerp, dat sterkhouder Thibaut “Must See TV” zag vertrekken naar een Chinees project, is met twee kwartfinales en één toernooizege 2023 goed begonnen.