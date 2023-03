‘Euphoria’-zangeres Loreen gaat 11 jaar na haar overwinning opnieuw naar het Songfestival

Loreen weet wat het is om te presteren op het Eurovisiesongfestival. In 2012 veroverde ze Bakoe met haar nummer Euphoria. De song werd een gigantische hit in Europa en wordt nog steeds regelmatig gedraaid op onze radiostations. Nu, elf jaar later, wil ze dat kunstje nog eens overdoen met het lied Tattoo.

Loreen was al langer favoriet om de Zweedse voorrondes te winnen, maar sinds zaterdagavond heeft ze haar ticketje voor Liverpool officieel beet. Nadat haar act in de halve finale verstoord was geweest door enkele klimaatactivisten, zette ze tijdens de finale de puntjes op de i met een feilloos optreden. Ze haalde het voor lokale topartiesten als Paul Rey en Mariette Hanson en Tiktok-fenomenen Marcus & Martinus.

‘Tattoo’ bouwt voort op het succesrecept van Euphoria. Het gaat om een donkere dance-track die de nodige dramatiek omvat. Op basis van de Zweedse voorrondes wordt Loreen nu al door verschillende bookmakers getipt als de ultieme winnares van de finale in Liverpool op 13 mei.

Beluister de inzending hier: