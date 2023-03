Ze heten nu wel officieel prins en prinses, maar “kinderen Harry en Meghan niet uitgenodigd voor kroning”

Een nog zeer jonge Archie in de handen van zijn ouders tijdens een bezoek aan Kaapstad in 2019. — © EPA-EFE

Gilles Liesenborghs Bron: The Daily Mail, The Sunday Telegraph

De Britse tabloidkranten blijven tuk op nieuws rond Harry en Meghan. Het uit Buckingham Palace vertrokken koppel is, ondanks de vele ophef van de laatste maanden, uitgenodigd om de kroning van Harry’s vader bij te wonen. Ze worden ook verwacht aanwezig te zijn, maar zouden, volgens info van The Daily Mail, hun kinderen dus niet mogen meebrengen. Ze kregen onlangs de titel prins en prinses toebedeeld, maar Archie, die vier wordt op de dag van de kroning, en Lilibet (1) worden als te jong beschouwd.

Voor de kinderen van prins William en prinses Kate is wel plaats op de ceremonie, schrijft de Britse krant. Prins George (9) en prinses Charlotte (7) krijgen een officiële rol tijdens de kroning. Of ook hun jongste telg, prins Louis (5), aanwezig zal zijn, zullen William en Kate later zelf nog beslissen. Maar hij lijkt alvast welkom en volgens The Sunday Telegraph zou ook hij een optreden maken tijdens het evenement.

Ook de kleinkinderen van koningin-gemalin Camilla zijn uitgenodigd en zullen een officiële rol krijgen op de kroning. Via haar kinderen uit een eerder huwelijk heeft Camilla vier kleinkinderen, allemaal tieners. Zoon Tom heeft een dochter (15) en een zoon (13), dochter Laura heeft een tweeling van 13 jaar.