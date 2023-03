Leopoldsburg

De gemeenteraad ging akkoord om de samenwerking met Kind &Taal verder te zetten. Dit project zet vooral in op de warme transitie van baby naar kleuterschool en komt daarmee tegemoet aan de vraag van de plaatselijke scholen. Afhankelijk van de leeftijd worden 3 zogenaamde instapjes voorzien met daarnaast een taalbad voor maximaal 15 kleuters tussen 3 en 6 jaar. In Leopoldsburg zal het project actief ingezet worden in 20 gezinnen.