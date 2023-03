VROUWENVOETBAL. OVERZICHT. Twéé kampioenen in Bilzen, opgestapte coach keert terug, Genk B pakt punt tegen Anderlecht

Tweemaal feest in Bilzen, want zowel DV Bilzen (eerste provinciale) als Bilzen Youth (tweede A) kroonden zich tot kampioen. In de nationale reeksen pakte Genk B een punt tegen Anderlecht en grepen zowel Alken (forfait tegenstander) als STVV( belangrijke zege) drie punten. Bij STVV kwam coach Brans overigens terug op z’n beslissing om op te stappen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in het Limburgse vrouwenvoetbal van dit weekend.