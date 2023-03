Net geen medaille! Belgische shorttrackers sluiten WK af met vierde plaats op team relay

Op de team relay, een gemengde aflossing met vier schaatsers per land, is ons land vierde geworden op het wereldkampioenschap shorttrack in het Zuid-Koreaanse Seoul. De wereldtitel ging naar Nederland.

Nochtans zag het er in de halve finale lag niet naar uit dat het Belgische viertal Ward Petré, Tineke den Dulck en Hanne en Stijn Desmet een plaatsje zouden krijgen in de A-finale.

Ze lagen de hele wedstrijd in derde positie, tot Stijn Desmet in de allerlaatste bocht met een zeer gewaagd inhaalmanoeuvre uitpakte om de Zuid-Koreaan nog voorbij te gaan. Desmet tikte hierbij wel de schaatsen van zijn voorligger aan. De jury keek lang naar de beelden, maar besloot België toch geen straf te geven. Het geluk was aan de kant van Desmet en co.

Geen nieuwe medaille

Op naar de A-finale dus en daar nam ons land het op tegen Nederland, Italië en China. Vier landen die streden om drie medailles. Hanne Desmet kreeg de slechtste startpositie aan de buitenkant en ons land kwam zo meteen in positie vier te zitten. Opschuiven lukte niet en met nog één rondje te gaan zat Stijn Desmet nog altijd in laatste stelling, maar deze keer kon hij geen mirakel meer verrichten. De wereldtitel ging naar Nederland, China en Italië kregen het zilver en brons rond de nek. Voor België was er de ondankbare vierde plaats.

Eerder op de ochtend veroverde Stijn Desmet wel al zilver op de 1.000 meter. Voor Europees kampioene Hanne Desmet zat er dit WK geen medaille in. Voor alle Belgen zit het WK er nu op.