Nachtelijke noodhulp en verwarring in Overpelt nadat man dreigt met brandstichting

De oproep kwam rond 1 uur ’s nachts vanuit een huis in de buurt van dat kruispunt. Doordat de persoon ermee dreigde om brand te stichten, werden ook de buren uit voorzorg naar buiten gebracht. De situatie was op dat moment erg onduidelijk. Had een man zich in het huis verschanst? Het was evenmin bekend of het om een bewoner ging of om een andere persoon. “Het huis naast ons waar wordt gewerkt, daar zou iemand zijn ingebroken en dreigen met brand”, zegt een jongeman uit de buurt. De hulpdiensten waren massaal aanwezig. Zowel brandweer, politie en ambulance.

Niemand

In het huis - van waar het dreigement kwam - zou uiteindelijk niemand zijn aangetroffen. Daarop werd een grote zoekactie gestart in de buurt. Hierbij werd ook een drone met zoeklicht ingezet. De buren mochten weer naar hun huis maar de hulpverleners bleven op de post. De zoekactie heeft de hele nacht voor commotie gezorgd.

Rond vier uur verlieten de brandweerploegen de Loksvaartdijk. De politie was toen wel nog aanwezig. Voor zover bekend werd niemand meer aangetroffen en blijft de noodoproep voorlopig nog een vraagstuk.