Stijn Desmet verovert WK-zilver op 1.000 meter, opnieuw geen A-finale voor zus Hanne Desmet

Onze landgenoot Stijn Desmet heeft in Seoul op het WK shorttrack zilver veroverd op de 1.000 meter. Hij moest enkel de lokale favoriet Ji Won Park laten voorgaan. Steven Dubois, een Canadees, ging met het brons aan de haal. Voor zus Hanne Desmet zijn het voorlopig teleurstellende wereldkampioenschappen. Zij haalde ook op de 1.000 meter de A-finale niet en moest vrede nemen met winst in de B-finale.

In de A-finale eindigde Desmet als tweede in 1:27.974 achter thuisrijder Park Ji Won (1:27.741). De Canadees Steven Dubois (1:28.069) vervolledigde het podium. Voor Stijn Desmet is het zijn derde WK-medaille. Vorig jaar was hij in het Canadese Montreal goed voor brons op de 500 en 1.500 meter.

Tot twee en een halve ronde voor het einde leek Desmet de beste kansen op de wereldtitel te hebben. Onder groot enthousiasme van 5.000 toeschouwers in de Mokdong Ice Rink kwam de favoriet Park echter langszij. Het taaie verzet van Desmet baatte niet. Debutant Park, eerder winnaar van de 1.500 meter, pakte de titel.

Voor Hanne Desmet volgt straks met de relay nog één kans om toch nog een medaille te veroveren op dit WK. De Europese kampioene stelde ook op de 1.000 meter wat teleur door naast een finaleticket te grijpen. Ze won wel met overschot de B-finale, maar greep dus ook daar naast de medailles. De wereldtitel ging bij de vrouwen naar de Nederlandse Xandra Velzeboer, die zaterdag ook al goud pakte op de 500 meter.