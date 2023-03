Vandaag finale Belgische Cup tussen Oostende en Antwerp Giants: tien cijfers om te zien

Zondag (15u30, live op Sporza) wordt in Vorst Nationaal de finale van de Beker van België tussen Oostende en Antwerp Giants betwist. De Belgische Cup in het basketbal kent een rijke traditie. We brengen aan de hand van die lange Belgische basketbalgeschiedenis tien leuke cijfers van van de Belgische Cup die vooral West-Vlaams en Antwerps getint zijn.