Geen voetbalmatchen op BBC, en zelfs de premier reageert op crisis rond presentator Gary Lineker: wat is er aan de hand?

Gary Lineker, een van de bekendste sportpersoonlijkheden in Groot-Brittannië, werd door de openbare omroep BBC van het scherm gehaald nadat hij op sociale media kritiek had geuit op een immigratie-voorstel van de Britse regering. Zijn schorsing veroorzaakte een crisis. Presentatoren leggen het werk neer, spelers en coaches uit de Premier League weigeren nog met de BBC te praten. Er wordt opgeroepen tot het ontslag van de voorzitter van de omroep en zelfs de Britse premier Rishi Sunak voelde zich zaterdagavond genoodzaakt te reageren op de heisa.

Even terugspoelen naar afgelopen vrijdag. Toen kondigde de Britse openbare omroep BBC aan dat Gary Lineker, de voormalige Engelse voetbalster en vaste presentator van het voetbalprogramma ‘Match of the day’, geschorst werd vanwege zijn kritiek op de migratieplannen van de conservatieve Britse regering. In de tweet - die hij dinsdag de wereld ingestuurd had - noemde Lineker het “een onmetelijk wreed beleid, gericht tegen de meest kwetsbaren in een taal die weinig verschilt van die in het Duitsland van de jaren ‘30.”

In het wetsvoorstel van de regering staat dat asielzoekers die via illegale routes aankomen, aangehouden moeten worden en naar Rwanda of een “veilig derde land” moeten worden gestuurd. Van zodra deze mensen “verwijderd zijn” van het Britse grondgebied, kunnen zij niet meer terugkeren en kunnen zij nooit meer het Britse staatsburgerschap aanvragen.

Na enkele dagen van debat op sociale media, in de Britse kranten en zelfs in de gangen van het parlement, kondigde de BBC op vrijdag aan dat de sociale media-activiteiten van Lineker “een schending zijn van de BBC-richtlijnen”. “De BBC heeft besloten dat hij niet langer ‘Match of the day’ presenteert, tot we een duidelijk standpunt hebben over zijn gebruik van sociale media”, klonk het in een verklaring. Lineker mag van de openbare omroep best een mening hebben over sport, maar politiek, dat ligt gevoeliger.

Boycot

Kort na de aankondiging van de BBC begonnen protesten ter ondersteuning van Lineker, die zich verder uitbreidden naar andere BBC-programma’s. Er kwam een online statement waarin verschillende presentatoren en commentatoren aankondigden dat zij ook zouden weigeren te werken op zaterdag.

De zender moest plots het hele programma herschikken. Zo werd ‘Football focus’, een magazine-achtig programma dat gewoonlijk wordt uitgezonden voor de wedstrijden, vervangen door een oud jachtprogramma. ‘Final score’, waarin live sportuitslagen besproken worden, verdween en het late middagprogramma ging plots niet over sport maar werd vervangen door een programma rond tuinieren. Ook de radio moest eraan geloven. Zo werd een programma met live voetbalverslagen vervangen door een eerder opgenomen podcast, nadat ook die personeelsleden de BBC besloten te boycotten. En ook de voetbalwereld reageerde: maar liefst 12 teams van de Premier League gaven aan geen interviews meer te geven aan de BBC.

Directeur-generaal Tim Davie bood zaterdagavond zijn excuses aan voor de “moeilijke dag”, verwijzend naar alle gecancelde shows. Toen hem de vraag gesteld werd of hij ontslag zou nemen, antwoordde hij van niet. “Maar ik sta op luister-modus en ik wil ervoor zorgen dat we een werkbare oplossing vinden”, klonk het.

Tijdens de match Leicester City - Chelsea op zaterdagavond hielden fans deze papieren boven waarop staat: “Ik ben met Gary. Migranten welkom.” — © Action Images via Reuters

Lineker was ook zelf te zien in de tribune tijdens de match van Leicester City tegen Chelsea . — © REUTERS

"Geen taak voor de regering"

Intussen heeft de storm ook eerdere problemen doen heropflakkeren. Zo wordt opnieuw opgeroepen tot het ontslag van BBC-voorzitter Richard Sharp. Na een onderzoek van The Sunday Times bleek eerder al dat hij de toenmalige premier Boris Johnson geholpen heeft om een lening van 800.000 pond te regelen terwijl hij in aanmerking kwam voor de functie bij de omroep. Hij ontkent echter het belangenconflict. Door de acties van de BBC rijst nu de vraag of de publieke omroep vooringenomen is aangezien de uitspraken van Lineker kritisch waren tegenover de huidige conservatieve regering.

Rishi Sunak, de huidige premier, voelde zich zaterdagavond duidelijk gedwongen om toch te reageren op de heisa, weliswaar door het wetsvoorstel van zijn regering te verdedigen. Hij beschreef Lineker als een “geweldige voetballer en een getalenteerde presentator.” Maar hij gaf ook aan dat “de cyclus van ellende voor eens en voor altijd doorbroken moet worden”, verwijzend naar de migratiecrisis. “Het beleid dat we deze week hebben uitgestippeld is daar volgens mij op gericht”, klonk het. Hij zei ook te hopen dat het conflict tussen Lineker en de BBC “tijdig” wordt opgelost, eraan toevoegend dat dit geen taak is voor de regering.

Het ziet ernaar uit dat de storm echter niet snel zal gaan liggen. Verschillende BBC-medewerkers lieten al weten ook zondag niet te zullen werken. Zelf reageerde Lineker nog niet op de hele commotie. Wel heeft de voormalige BBC-presentator Dan Walker tijdens een live-uitzending van 5News een tekst voorgelezen van Lineker. Volgens Walker zou Lineker een bericht hebben gestuurd waarin hij zei: “Ze hebben we verteld dat ik een stap terug moet zetten.” “Gary Lineker wil ‘Match of the day’ blijven presenteren en biedt geen excuses aan. Het is een beslissing van de BBC om hem te dwingen het programma momenteel niet te presenteren”, klonk het nog.

Lineker, die in 1999 voor het eerst als presentator op ‘Match of the Day’ verscheen, tekende in 2020 een vijfjarig contract om tot 2025 bij de BBC te blijven.