VIDEO. Kylian Mbappé behoedt PSG tegen Brest op de valreep van nieuw puntenverlies

De match stevende af op een 1-1 na goals van Soler en Honorat, maar in de laatste seconden van de reguliere speeltijd bevrijdde Mbappé de Parijzenaars met de winning goal. De assist kwam op naam van Lionel Messi. In het klassement telt PSG na 27 speeldagen nu 66 punten, Marseille (dat zondag nog in actie komt, heeft er 55.

Rennes en Theate verzuimen te scoren tegen laagvlieger Auxerre

Arthur Theate hield mee de nul op het bord in het hart van de Bretoense defensie. Ibrahim Salah (ex-Gent) mocht het slotkwartier komen meepikken, maar kon geen doorbraak forceren bij de bezoekers. De geblesseerde Jérémy Doku maakte dan weer geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Rennes moet met 47 punten op de vijfde plaats in de rangschikking van de Franse eerste klasse een kloofje laten met de top vier.