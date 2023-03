Maaseik en Gent boeken tweede zege in Champions’ Play-off

Maaseik en Gent hebben zaterdagavond op de tweede speeldag in de Champions’ Play-off van de Lotto Volley League hun tweede zege op rij geboekt.

Maaseik ging met 0-3 (17-25, 19-25, 20-25) winnen bij Aalst en blijft zo met negen punten in het spoor van landskampioen en leider Roeselare (11 punten), dat vrijdag de speeldag opende met 0-3 winst in Menen. Gent volgt op de derde plaats met zeven punten, na een 3-1 (25-18, 27-25, 11-25 en 25-18) thuiszege tegen Haasrode-Leuven, de nummer vier in de stand.