Lierse Kempenzonen legt RSCA Futures over de knie, Virton blijft strijden voor behoud

Lierse Kempenzonen heeft zaterdag een 2-0 zege geboekt tegen RSCA Futures in de play-offs om promotie in de Challenger Pro League.

Guillaume De Schryver bracht Lierse vroeg in de tweede helft op voorsprong op het Lisp. Hij tikte de voorzet van Laes binnen in de korte hoek. Thibaut Van Acker verdubbelde de score, De Schryver zorgde voor de assist.

RSCA Futures blijft zo zesde en laatste in de kampioensgroep met 35 punten. Lierse staat een plek hoger met 39 punten.

Virton pakt dankzij Mboyo tegen beloften Standard laatste strohalm in strijd om behoud

Excelsior Virton heeft zaterdag op de derde speeldag van de Relegation Play-off in de Challenger Pro League zijn laatste strohalm gegrepen in de strijd om het behoud. De ploeg uit de Gaume versloeg aan de eigen Faubourg D’Arival SL16, de beloften van Standard Luik, met 1-0. Oudgediende Ilombe Mboyo scoorde in de eerste periode voor Virton. De jonge Luikenaars bleven nadien zonder reactie, waardoor de thuisploeg gouden punten pakte in de strijd om het behoud.