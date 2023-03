Truitjeswissels bij de vleet: Seraing komt in wit tenue uit kleedkamer om het verschil met Antwerp-spelers duidelijker te maken

Merkwaardige taferelen op Le Pairay in Seraing. De thuisploeg begon aan de partij tegen Antwerp in het vertrouwde rood, maar voor de tweede helft kwamen de Luikenaars in het wit naar buiten. Dat om het onderscheid met de spelers van Antwerp duidelijker zichtbaar te maken.

Normaal gesproken moet de uitspelende ploeg, Antwerp in dit geval, zich aanpassen aan de kleur van de thuisploeg. Maar hoewel de Antwerpenaren een wit uitshirt hebben, speelden ze er niet in. De mannen van Mark van Bommel traden aan in hun derde shirt: zwart bovenaan met een rood broekje. Daardoor was het verschil tussen spelers van beide ploegen moeilijker te zien aangezien Seraing in eigen huis ook met die kleuren opdraaft.

Seraing kwam dan maar met een wit tenue uit de kleedkamer. De zaak is daarmee opgelost, zou je denken maar niets is minder waar. Jean Butez, doelman van Antwerp, droeg eveneens een witte uitrusting. Na vijf minuten werd ook dat probleem de wereld uitgeholpen: de Fransman liep naar de zijlijn om een blauw exemplaar aan te trekken. Weliswaar dat van derde keeper Davino Verhulst...

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA