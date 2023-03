Mercedes schrijft open brief aan fans na dramastart in F1: “We voelen jullie pijn”

Bij Mercedes werd gedacht - na een aardig goed einde van het Formule 1-seizoen in 2022 - om langzaamaan de aansluiting bij Red Bull weer te hebben gevonden. De eerste race in Bahrein gaf een heel ander beeld: Lewis Hamilton en George Russell kwamen niet eens in de buurt van het podium. De renstal heeft een open brief naar de fans gestuurd. “We voelen jullie pijn.”

De pijn, die ook al eerder door Hamilton werd gevoeld én gedeeld op BBC Radio. In een interview gaf hij aan dat er bij het ontwikkelen van de F1-auto ’niet naar hem is geluisterd’. “Ik heb het afgelopen jaar op meerdere aspecten gewezen. Maar met die informatie is niet veel gedaan”, zei hij.

Op sociale media wordt de brief gedeeld door Mercedes. “Bahrein deed pijn. Het deed pijn voor ieder van ons, die elk seizoen vastbesloten is om voor het wereldkampioenschap te vechten. Het deed het team als geheel pijn, na zoveel hard werk in een auto die niet aan onze verwachtingen voldeed. En we weten dat het jullie, onze fans, ook pijn doet. Jullie passie en steun zijn zo belangrijk om ons vooruit te helpen.”

Dringend werken aan herstelplan

Om verder te gaan met niet per se positief nieuws: “De situatie waar we ons nu in begeven is niet de situatie waarop we hoopten, maar we kunnen er niet omheen. Dat is de realiteit. En de eenvoudige vragen zijn: wat kunnen we eraan doen, en wat zullen we eraan doen?”

Lewis Hamilton — © ISOPIX

Bij Mercedes is men echter ook weer niet in totale paniek. “We zullen niet overhaast reageren. In de wereld van de Formule 1 zijn mensen snel om met vingers te wijzen of zondebokken te zoeken. Maar je kent ons beter dan dat. Binnen het team hebben we het over de moed om te falen, het karakter om verantwoording af te leggen en de kracht om falen als een kans te zien. We zijn open en eerlijk geweest over waar we staan. En we werken dringend en rustig aan ons herstelplan.”

Beroep op fans

En dus kijken ze met ’de kop omhoog’ naar de nabije toekomst, zo laten ze weten. Wel wordt er een beroep op de fans gedaan. “Of je nu kritiek of steun geeft, er is altijd een goede manier om het te doen - en een verkeerde manier. We willen dat onze online community een veilige ruimte is vol gezonde discussies, waar mensen anderen met respect behandelen en behandeld worden - of dat nu teamleden, Mercedes-fans of rivaliserende fans zijn.”

Om af te sluiten: “Ben je klaar om samen met ons terug te vechten? Zo niet, dan ’no hard feelings’. Zo ja, let’s go!”