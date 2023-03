Sint-Truiden leek op weg naar een hard bevochten punt in Mechelen, tot de veelbesproken VAR-interventie in het slot daar anders over besliste. Daniel Schmidt zag zo zijn achtste clean sheet van het seizoen door de neus geboord. “Het is zuur om op deze manier te verliezen, 0-0 was een terechte uitslag geweest”, reageerde de Japanse STVV-doelman.