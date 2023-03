VIDEO. Napoli weer een stap dichter bij felbegeerde Scudetto na klasseflits van ‘Kvaradona’

Na het puntenverlies van eerste achtervolger Inter vrijdag kon Napoli zijn riante voorsprong in Italië nog wat meer uitbouwen. Daarvoor moest het wel voorbij Atalanta. In de voorbije seizoenen geen eitje, maar deze jaargang loopt het iets stroever bij de ploeg van Gian Piero Gasperini. Hij wist de vorige drie duels niet te winnen. Ook de partij in Napoli draaide op niets uit. Op het uur ontbond groeibriljant Kvhicha Kvaratskhelia zijn duivels en jaste de bal door een bos van verdedigers tegen het net. De 22-jarige Georgiër doet zijn bijnaam ‘Kvaradona’ (verwijzend naar wijlen Diego Maradona) niet voor het eerst alle eer aan. In het slotkwartier was Rrahmani verantwoordelijk voor de 2-0-eindstand. In de tussentijd zag Atalanta tot tweemaal toe een doelpunt verijdeld worden door doelman Gollini. Uitgerekend de man die de bezoekers uitlenen aan de Italiaanse leider.

Napoli staat zo met 68 punten soeverein aan de leiding in de Italiaanse Serie A. 18 punten meer dan het Inter van Romelu Lukaku. Lazio, tegen wie Napoli vorige week nog verloor, kan mits winst bij Bologna op 17 punten komen.