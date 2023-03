Jolien Boumkwo kan tijdens European Throwing Cup niet overtuigen met negende plaats

Jolien Boumkwo is zaterdag als negende geëindigd bij het kogelstoten tijdens de European Throwing Cup in het Portugese Leiria. Ze bleef steken op 16m58.

Het nationale record van Boumwko staat sinds enkele weken op 17m87. Dat had in Leiria een vierde plaats opgeleverd en de nodige punten op de World Ranking. Boumkwo moest het echter stellen met 16m58 en een negende plaats. Op het EK vorige week in Istanboel sneuvelde de Gentse in de kwalificaties. In Portugal ging de winst zaterdag met 18m14 naar de Portugese Jessica Inchude.

In het kogelstoten U23 was Elena Defrère zaterdag vierde met 15m19. In het discuswerpen U23 eindigde Andreas De Lathauwer als tiende met 50m17.