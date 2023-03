Dimitri Van den Bergh verliest ondanks hoog gemiddelde in achtste finale van uiteindelijke eindwinnaar in Barnsley

Met een plaats bij de laatste zestien is Dimitri Van den Bergh zaterdag de beste Belg geworden op het Players Championship 5 dartstoernooi (PDC/113.000 euro), dat werd afgewerkt in het Engelse Barnsley.

Na 6-5 winst in de eerste ronde tegen de Engelsman Connor Scutt (PDC 80), versloeg de 28-jarige Antwerpenaar in ronde twee de Nederlander Richard Veenstra (PDC 96) eveneens met 6-5. Voor een plaats in de achtste finales zette hij de Portugees José de Sousa (PDC 15) opnieuw met dezelfde score opzij. In een hoogstaande partij tegen de Engelsman Ross Smith (PDC 18) moest Van den Bergh (PDC 10) met 6-3 het onderspit delven en dit ondanks een 11- en een 12-darter met een gemiddelde van 102.97 per drie darts.

Brian Raman (PDC 81), Mario Vandenbogaerde (PDC 75) en Mike De Decker (PDC 55) moesten in de tweede ronde afhaken. Robby Knops (PDC 105), Kim Huybrechts (PDC 29) en Ronny Huybrechts (PDC 132) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De eindzege was voor Ross Smith (PDC 18) die in de finale de Schot Gary Anderson (PDC 23) met 8-6 versloeg.