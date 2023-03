Voormalige ‘The Voice’-deelnemer Simon (32) heeft nog maximaal 5 jaar te leven: “Ik dacht dat het nierstenen waren”

In mei werd bij Simon Vaernewyck nierkanker vastgesteld. De vooruitzichten zijn slecht, maar de 32-jarige barman en muzikant was vanaf dag één optimistisch. Zijn droom is nog steeds dezelfde als toen hij in 2016 aan ‘The Voice van Vlaanderen’ deelnam: doorbreken met eigen nummers. Eind februari bracht hij ‘De Kuur’ uit, waarmee hij kanker bespreekbaar wil maken. “De dokters geven mij nu nog maximaal vijf jaar, maar ik blijf positief.”