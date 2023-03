Twee op een rij: topfavoriet Kangoeroes Mechelen klopt Castors Braine in finale en wint net als vorig jaar Beker van België

De finale van de Beker van België bij de dames bracht in Vorst Nationaal een overwinning voor favoriet Kangoeroes Mechelen versus Castors Braine. Voor de Maneblussers de tweede opeenvolgende triomf in de Belgische Cup. Zondag (15u30) gaat de bekerfinale bij de mannen door. Oostende neemt het op tegen Antwerp Giants.

Voor het eerst sinds 2014 werd de finale van de Beker van België bij de dames in hetzelfde weekend en locatie als de mannen betwist. In de legendarische Belgische rocktempel van Vorst Nationaal waren 1.400 toeschouwers van de partij. Zij zorgden voor een leuke sfeer en zagen Castors Braine na 6-11 en via Matea Tadic het commando overnemen: 14-11. Via een sterke Morgan Bertsch sloten de Maneblussers het eerste kwart wel af met een 14-15 bonusje.

Castors Braine was in de beginfase van het tweede kwart niet op de afspraak. Meer had Kangoeroes Mechelen niet nodig om afstand te nemen. Ziomara Morrison, Laure Resimont en uiteraard opnieuw Morgan Bertsch waren de bezielers van de 0-20 Mechelse tussenspurt: 14-31. Castors Braine kon met een bescheiden 7-0 tussenspurtje de schade beperken en dat resulteerde in een 21-31 tussenstand halfweg.

Castors Braine verdedigde strak, ging op zoek naar de comeback en vond het momentum ook in het derde kwart. Ondanks foutenlast en door toedoen van Reka Lelik ging het in het derde schuifje na 27-38 naar een 37-41 tussenstand. De aansluiting was een feit, maar de Waals-Brabantse ploeg kon niet doordrukken. Ziomara Morisson, kreeg steun van Heleen Nauwelaers en de Maneblussers begonnen het slotkwart met een 41-48 bonus.

In het slotkwart vormde Castors Braine nooit geen bedreiging meer voor Kangoeroes Mechelen. Van 43-55 ging het dan ook naar een verdiende 52-67 Mechelse overwinning. Ziomara Morrison (17 punten, 14 rebounds), Heleen Nauwelaers (12 punten, 7 rebounds) en Morgan Bertsch (14 punten, 5 rebounds) waren de uitblinkers bij Kangoeroes Mechelen. Ziomara Morrison van Kangoeroes Mechelen werd tevens uitgeroepen tot MVP van de bekerfinale.

Castors Braine-Kangoeroes 52-67

Kwarts: 14-11, 7-16, 20-17, 11-19

Castors Braine: Kroselj 4, Leblon 5, Sarr 4, Tadic 13, Lelik 17, Uro-Nilie 0,, Lindstrom 7, Devos 0 , Fogg 2

Kangoeroes Mechelen: Van Gils 3, Denys 0 , Morrison 17, Resimont 5, Nauwelaers 12, Bruyndonckx 0, Rembiszewska 3, Bertsch 14, Berkani 13