Michael Frey (ex-Antwerp) draagt met assist voor Schalke 04 bij aan gelijkspel tegen rivaal Borussia Dortmund

Schalke 04 en Borussia Dortmund, aartsrivalen in het Ruhrgebied, hebben elkaar in evenwicht gehouden na een aangename Kohlenpott-derby. Het werd 2-2 in de Veltins Arena. Dortmund ziet Bayern twee punten uitlopen aan de top van de Bundesliga, terwijl Schalke onderaan al zeven matchen ongeslagen is en (voorlopig) afscheid mag nemen van de laatste stek.

Schalke 04 was als Duits hekkensluiter in goeden doen de laatste weken. Het was al zes matchen ongeslagen en hield daarin vijf keer de nul. Met volle moed werd dan ook buur Dortmund ontvangen in de Veltins Arena.

De thuisploeg weerde zich kranig, maar het was toch duidelijk dat Dortmund over het meeste kwaliteit in de rangen beschikte. Het speloverwicht hadden de bezoekers dan wel, al was het toch Schalke dat als eerste de beste kans versierde na knullig balverlies van Hummels. Salazar profiteerde er niet van en schoot te onbesuisd over. Vijf minuten later kwam er wel een bal tussen de palen. Aan de overkant wel te verstaan. Donyell Malen draaide zich goed vrij en vond Fährmann op z’n weg. Diezelfde Fährmann moest zich in minuut 38 dan toch gewonnen geven. Nico Schlotterbeck verliet z’n centrale positie achterin, schoof goed in en knalde de 0-1 voor Dortmund tegen de touwen. Op slag van rust was de dubbele voorsprong dichtbij. Wolf gaf op het juiste moment mee met Malen, die vanuit een scherpe hoek op doel besloot. Fährmann zat er goed tussen.

Nico Schlotterbeck — © AFP

Ex-Antwerpenaar breekt het open

Schalke wist dat de partij allerminst over en uit was en dat moet coach Thomas Reis zijn manschappen tijdens de rust ook ingepeperd hebben. Een kwieke start zorgde al snel voor de gelijkmaker. Marius Bülter duwde aan de tweede paal binnen op assist van Michael Frey (ex-Antwerp).Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van die gelijke tussenstand. Can zag Guerreiro perfect in de ruimte lopen en de Portugees trapte subliem overhoeks binnen: 1-2. Wanneer Bynoe-Gittens namens Dortmund naliet om op quasi identieke wijze er 1-3 van te maken, werd het nog heet aan de overzijde. Invaller Kenan Karaman kroop flink voor Ryerson en knikte de voorzet van Bülter in minuut 79 tegen de touwen. Doelman Meyer was tegenvoets gezien. Schalke stond zowaar weer op gelijke hoogte. Finaal bleef het ook bij die 2-2. Eder Balanta (ex-Club Brugge) had de 3-2 in het slot nog aan de voet, maar Meyer pareerde.

Dortmund kan niet tevreden zijn met deze draw, zeker aangezien Bayern München zaterdagmiddag wel gewoon won. De Rekordmeister staat nu twee puntjes los. Schalke zet zijn ongeslagen reeks voort en is (voorlopig) ook van de rode lantaarn af.