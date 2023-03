Efficiënt Westerlo geeft top vier nog niet op na thuiszege tegen KV Kortrijk

Op papier leek het duel tussen Westerlo en Kortrijk een aantrekkelijke affiche te worden. De thuisploeg zocht de aansluiting met de top van het klassement, terwijl de uitploeg zo snel mogelijk de degradatiestress wou van zich afschudden. Het was dan ook KVK die in het begin van de partij het balbezit naar zich toetrok, maar echte grote kansen bleven uit. Toen Selemani even later een bal voor doel bracht, struikelde hij over een reclamepaneel dat achter de doellijn stond. De Comorees sloeg zijn enkel om en verliet daardoor het veld. Een domper voor Storck. Maar daarnaast was zijn draaischijf ook niet volledig fit bij aanvang van de partij.

Potige eerste helft

Beide ploegen knokten op het middenveld, wat wil zeggen dat doelmannen Bolat en Vandenberghe niet veel werk voor de boeg hadden. Geknokt werd er zeker en dat resulteerde in een aantal gele kaarten. Het was de uitploeg die dit mindere voetbal probeerde van zich af te schudden. De Neve vuurde een schot tegen de paal, Kadri plaatste op zijn beurt een bal onbegrijpelijk naast het doel van Bolat. “We moeten de kansen die we creëren zien af te maken”, zei Storck voor de wedstrijd. Maar wie zijn kansen niet afmaakt … Westerlo vulde dat zinnetje perfect aan. Een hoekschop van De Cuyper waaide over alles en iedereen. Vaesen dook op in de rug van Watanabe en tikte de bal tegen de netten. Watanabe raakte het leer wel nog even aan waardoor Vaesen het doelpunt niet achter zijn naam mag schrijven. Opnieuw was KV Kortrijk beter, maar het kon zijn kansen wéér niet benutten: een duidelijk werkpunt voor de Kerels.

© BELGA

Verlosser Vaesen

De Kemphanen putten vertrouwen uit hun voorsprong. Het kreeg een resem hoekschoppen, maar het was pas toen De Roeck Nene liet invallen dat er serieuze dreiging kwam. Fixelles verstuurde de Malinees de diepte in. Hij plaatste het leer in de verste bovenhoek, maar Vandenberghe leek redding te brengen. Spijtig genoeg voor de Kortrijkse-goalie stond Vaesen sluw te wachten aan de tweede paal. De spits tikte het balletje simpel binnen, deze keer was het wel duidelijk dat het zijn goal was. Een halfuur voor tijd leek de wedstrijd gespeeld te zijn, maar Bruno blies er uit het niets weer wat leven in toen Bolat er niet goed uitzag, 2-1.

© BELGA

Waar Westerlo vertrouwen putte uit hun eerste doelpunt, deed KV Kortrijk dat ook. Kadri wou ervan profiteren, maar zag zijn schot boven doel vliegen. Toch was het opnieuw die dekselse Vaesen die Westerlo naar een 3-1 schoot. De overwinning was binnen voor de geel-blauwen. Een fel bevochten zege tegen staartploeg KV Kortrijk. Jonas De Roeck moet nog geen vakantie inplannen in mei, want zijn ploeg lijkt zich te mogen opmaken voor de play-offs. Maar worden het de Champions of de Europe play-offs?

Westerlo: Bolat, Reynolds, Neustädter, Perdichizzi, De Cuyper, Fixelles (78’ Tagir), Van Eenoo, Chadli (70’ Matsuo), Madsen, Van den Keybus (58’ Nene), Vaesen (78’ Vetokele).

KV Kortrijk: Vandenberghe, Wasinski, Watanabe, Silva (70’ Atemona), Mehssatou (58’ Messaoudi), D’Haene, Bruno, Selemani (30’ Kadri), De Neve (70’ Mbayo), Regali (70’ Gueye), Avenatti.

Doelpunten: 45’ Watanabe 1-0 (own.), 59’ Vaesen 2-0, 63’ Bruno 2-1, 74’ Vaesen 3-1.

Gele kaarten: 21’ Van den Keybus (overtreding), 24’ Fixelles (overtreding), 28’ Silva (overtreding), 36’ Regali (schwalbe), 68’ Reynolds (overtreding).

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Wesli De Cremer.