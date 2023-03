Dubbele Limburgse exit: Southside en Daan worden niet The Greatest Dancer

In de halve finale van The Greatest Dancer zijn slechts zeven plekjes vrij en dus moesten er zaterdagavond twee acts naar huis. De Lommelse dansgroep Southside en Truienaar Daan Benaets waren de ongelukkigen van de avond.

Het lot van de kandidaten lag grotendeels in de handen van het publiek. Zij mochten stemmen voor iedere act. Uit elk team verzekerde de act met de hoogste score zich meteen van een plaats in de halve finale. Dat waren Com.plete, Yoshadiinho en Luana Manuka. Daarna kon iedere danscoach nog iemand veiligstellen. Een keuze die ze niet graag maakten, maar Annabelle, Niels en Laurien kozen uiteindelijk voor Mattias, Melvin en Kiran en CompAni-One. Daardoor bleven Southside, Ivan Holy Pop en Daan Benaets over op de pijnbank, terwijl er nog maar één act kon doorstoten. Die laatste keuze lag opnieuw in handen van het publiek en dat draaide positief uit voor Ivan Holy Pop.

Opgeheven hoofd

Einde verhaal dus voor de 18-jarige Daan Benaets. “Uiteraard was ik teleurgesteld om in de eerste show af te vallen. We moesten op voorhand onze acts voor alle shows klaar hebben, dus het is spijtig dat ik die niet heb kunnen laten zien”, reageert de Truienaar achteraf. “Maar ik ben heel erg blij en trots dat ik The Greatest Dancer heb mogen meemaken en kijk met opgeheven hoofd en een grote glimlach terug op dit mooie avontuur. Klaar voor een volgende uitdaging! Ik had op voorhand nooit gedacht dat ik bij de laatste negen zou geraken. Ik heb ook nog steeds contact met mijn danscoach Annabelle. We horen elkaar wekelijks. Ze vraagt dan hoe mijn audities verlopen zijn en ook als ik vragen heb over mogelijke verdere stappen in mijn danscarrière kan ik bij haar terecht voor advies.”

Ook voor de dames van Southside zit The Greatest Dancer erop. Zij dromen ervan om de achtergronddanseressen te worden van de grootste artiesten. Laurien vond het dan ook lastig om afscheid te nemen van “haar L.A.-girls”. “Maar we zijn heel blij dat we dit als beste vriendinnen hebben kunnen doen.”