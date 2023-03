Zware botsing op omleidingsweg voor lichtstoet Vlijtingen: drie gewonden

Net voor de start van de lichtstoet in Vlijtingen is zaterdagavond rond 19.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd op de omleidingsweg voor de toeschouwers. Twee auto’s botsten op een kruispunt van de Herderenweg. Bij de klap raakten drie inzittenden gewond.

Drie ambulances en een mugteam snelden toe. Het ongeval gebeurde midden in de velden van Vlijtingen.

Het verkeer mocht zaterdagavond via die wegen omdat er in het centrum een lichtstoet was. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

