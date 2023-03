KRC Genk Ladies plaatst zich voor finale Beker van België na winst tegen Club Brugge

In de halve finales van de Beker van België heeft KRC Genk Ladies met 1-2 gewonnen op het veld van Club Brugge. Het team van trainer Guido Brepoels zal het in de finale opnemen tegen Standard, dat met 3-0 won van Zulte Waregem.

Voor Genk Ladies opende Chiara Wielockx vlak voor het halfuur de score. Nog geen vijf minuten later werd die al verdubbeld, via Sofie Laursen Vendelbo. In de tweede helft kon Davinia Vanmechelen nog tegenscoren voor Club Brugge, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. De Genkies mogen zich zo opmaken voor de bekerfinale, waarin ze Standard treffen.

© photo Marc Van Hecke

© photo Marc Van Hecke

© photo Marc Van Hecke