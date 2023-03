Na 11 jaar is er eindelijk weer een nieuwe dEUS-plaat: “Ons moeilijkste album? Geloof me, ze waren allemáál moeilijk”

Barman, wat doet u nu? Nog maar net heeft dEUS zich weer zaligverklaard met een eerste plaat in elf jaar – hoe góéd is die, zeg? – of daar begint Tom Barman (51) al aan zijn volgende hoogmis in de AB. De songs van How to replace it zullen er vier dagen onheilig vlammen, na een verre van onbevlekte bevalling. “Ons moeilijkste album? Geloof me, ze waren allemáál moeilijk.”