Drenthe is het derde jaar op rij de speeltuin van Lorena Wiebes

Door het koude vriesweer en de winterse omstandigheden werd de Ronde van Drenthe ingekort en de start verplaatst naar de VAM-berg voor zes lokale rondes en daarna de finish in Hoogeveen.

Een kopgroep van twaalf scheidde zich even af, onder meer met de Britse Zoe Bäckstedt, maar zonder Belgen en de vluchters bleven ook niet voorop onder impuls van het achtervolgingswerk van SD Worx dat vertrouwen had in Lorena Wiebes. Ook late uitvalspogingen werden gecounterd door de Nederlandse formatie waarna Wiebes naar de zege sprintte.

Voor Wiebes is het haar derde zege van het seizoen na eerder een rit in de UAE Tour en de Omloop van het Hageland. Ook in 2022 en 2021 was Wiebes aan het feest in de Ronde van Drenthe.