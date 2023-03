Drie redenen waarom ‘Mister 50 Percent’ Roglic zich stilaan in de rol van topfavoriet voor de Giro manoeuvreert

Primoz Roglic (32) doet een Pogacartje in de Tirreno Adriatico, zoals die andere Sloveen domineerde in de Ruta del Sol en nu ook in Parijs-Nice, imponeert hij op Italiaanse wegen. En zeggen dat alles bij Jumbo-Visma niet eens helemaal volgens plan verloopt en de Sloveen eigenlijk nog niet eens op topniveau aan het koersen is. Roglic manoeuvreert zich in een vroeg stadium stilaan in de rol van topfavoriet voor de Giro van binnen twee maanden.