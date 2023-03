“Komen jullie nu eigenlijk overeen?”: Regi en Pat Krimson geven het antwoord op de vraag die iedereen zich al jaren stelt

“Wij komen elkaar ook regelmatig tegen als wij draaien”, begon Pat Krimson zijn uitleg nadat Regi eerst nog “natuurlijk komen wij overeen” zei.

“We hebben in het begin zelfs samengewerkt want Regi zijn eerste plaat is getekend op Dance Opera, mijn label. Ik heb de dingen wat uitgelegd toen aan en zijn vader en aan hem. Daar ben ik ook wel wat trots op, eigenlijk. En toen ik in 2000 naar Ibiza ben vertrokken heeft Regi mijn plaats wel een beetje ingepakt, maar hij heeft dat supergoed gedaan.”